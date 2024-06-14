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Tekirdağ'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.06.2024 22:43
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Tekirdağ’da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Tekirdağ'da kısa süreli etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali için sahil dolgu alanına kurulan alışveriş çadırlarına ve ağaç altına sığındı.

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