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Çekmeköy'de tekel bayisi kurşunlandı! Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 22:45
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Çekmeköy’de tekel bayisi kurşunlandı! Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

Çekmeköy'de bir tekel bayisi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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