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Kırıkkale'deki kilit kavşakta Kurban Bayramı yoğunluğu! 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 16:45 Güncelleme: 14.06.2024 16:52
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Kırıkkale’deki kilit kavşakta Kurban Bayramı yoğunluğu! 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk

Kırıkkale'de tam 43 ilin geçiş güzergahı olan ve "Kilit kavşak" olarak bilinen bölgede Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı. Tam anlamıyla trafikten kilitlenen kavşakta ekipler güvenlik için denetimlerini de sürdürüyor.

Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili öncesi trafik yoğunluğu başladı. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımda 43 ilin güzergahında yer alan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de denetimlerini sıkılaştırdı.

KİLİT KAVŞAKTA ARAÇ YOĞUNLUĞU
Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin başlamasına 1 gün kala, vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine gitmek için yola çıkmaya başladı. Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktasındaki 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.



EKİPLER DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Polis ve jandarma ekipleri, trafik ve asayiş yönünden alınan tedbirleri uygulamaya başladı. Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar dönüşe kapatılarak trafik hızlandırıldı.

Ayrıca uygulama noktalarında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Sürücüler, trafik kuralları konusunda uyarıldı. Trafik kontrolleri, İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bayram boyunca sürecek.

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