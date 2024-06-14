Kırıkkale’deki kilit kavşakta Kurban Bayramı yoğunluğu! 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk

KİLİT KAVŞAKTA ARAÇ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin başlamasına 1 gün kala, vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine gitmek için yola çıkmaya başladı. Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktasındaki 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.