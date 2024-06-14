Ankara’da dolu ve kuvvetli yağış yolları göle çevirdi! Araçlar yollarda mahsur kaldı





ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Ankara'nın Etimesgut başta olmak üzere Çankaya, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

BÖLGESEL BİR YAĞIŞTI

Canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ankara'da yaşanan dolu ve yağışla ilgili son durumu aktardı. Akkuş, "Dolu yağışının bir an olduğunu ve olduğu bölgede kalmadığını söyleyebiliriz. Bölgesel bir durumdu normale de döndü. Fakat yer yer yağmurun sürdüğünü söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.