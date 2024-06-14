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Ankara'da dolu ve kuvvetli yağış yolları göle çevirdi! Araçlar yollarda mahsur kaldı

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 16:17
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Ankara’da dolu ve kuvvetli yağış yolları göle çevirdi! Araçlar yollarda mahsur kaldı

Ankara'nın birçok bölgesinde dolu ve yağmur etkili oldu. Bir anda başlayan yağış nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükselirken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Bölgeden A Haber canlı yayınına bağlanan muhabir Rüya Akkuş son durum hakkında bilgi verdi.

Ankara'nın birçok bölgesinde etkili sağanak yağmur ve dolu başladı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara'da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak, Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.



ARAÇLAR YOLLARDA KALDI
Ankara'nın Etimesgut başta olmak üzere Çankaya, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

BÖLGESEL BİR YAĞIŞTI
Canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ankara'da yaşanan dolu ve yağışla ilgili son durumu aktardı. Akkuş, "Dolu yağışının bir an olduğunu ve olduğu bölgede kalmadığını söyleyebiliriz. Bölgesel bir durumdu normale de döndü. Fakat yer yer yağmurun sürdüğünü söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİLİĞİ UYARMIŞTI
Ankara Valiliği, akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara'da akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Valiliğin açıklaması ise şöyle: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara'da beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışların batı ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile beraber ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın il genelinde etkili olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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