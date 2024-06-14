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Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı! İade edilecekler mi? Tüm detaylar A Haber'de

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Giriş: 14.06.2024 17:31 Güncelleme: 14.06.2024 19:02
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Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! İade edilecekler mi? Tüm detaylar A Haber’de

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazayla ilgili Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un, Türkiye'nin iade talebi üzerine ABD'de yakalandığını açıkladı. Peki, canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD tarafından iade edilecek mi? Tüm detaylar A Haber'de aktarıldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır'a ardından ABD'ye firar eden canavar anne Eylem Tok ve oğlu yakalandı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.

OLAY HAKKINDA

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen kazada Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil, yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpmış, kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

OĞUZ MURAT ACİ'Yİ HAYATTAN KOPARMIŞTI

Kaza sonrası sürücü belgesi olmayan Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan, oğlu hakkında da 'Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

7 Mart'ta da anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İADE EDİLECEKLER Mİ? TÜM DETAYLAR A HABER'DE

AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu'nun açıklamaların yer alan satır başları:

Bu konu ile ilgili uzun zamandır bir ses çıkmıyordu. Birden Adalet Bakanlığı bu bilgiyi paylaştı. Bizim elimize bilgi hem Eylem Tok ve Cihantimur Tok New York'ta görüntülenmişlerdi. Ancak bizim edindiğimiz bilgiye göre yakalama burada gerçekleşmemiş.

ABD'de trafik kazalarında vur kaç olayları hiçbir şekilde sempati ile karşılanmıyor. ABD'de bu konuda en ufak bir taviz yok.

Bizim hukukçulardan edindiğimiz izlenim; iade konusunda ABD'nin biraz olayı zorlaştırdığı. Ancak dediğim gibi bu vur kaç olayları ABD'de affedilmeyin bir durum.

Hiç kimse kendi vatandaşını başka bir ülkeye talep edildi diye hemen vermez. Dolayısıyla bunun içerisi doldurulması gerekiyor ve gerçekten de suçun sübut etmesi gerekiyor. Zanlı Cihantimur'un henüz reşit olmaması ve ABD vatandaşı olması soru işaretleri teşkil ediyor. Ancak dediğim gibi vur kaç olayı toplum ve hukuk tarafından tasrif edilmeyen bir konu…

Uluslararası Hukuk Uzmanı Filiz Değer'in açıklamalarında yer alan satır başları:

İşlediği suçun iade açısından siyasi olmaması önemli. 1980 yılında Amerika ve Türkiye arasında suçluların geri iadesi anlaşması var. Bu ikili bir anlaşma. Bu ikili anlaşma dolayısıyla suçluların geri iadesi talep edilebiliyor.

Ancak bu talebin karşılanma zorunluluğu ile alakalı olarak ABD kendi vatandaşını teslim etmeyebilir. Anlaşmanın dördüncü maddesine göre ise taraflar kendi vatandaşlarını iade etmek zorunda değiller. Çünkü kanuna göre iade gerçekleşmezse 'ABD bunu neden iade etmiyor' diyemeyeceğiz.

Ancak bunun da yolu açık, ABD yetkili organları geri de iade edebilir. Yetkili makamların bu konuda geri iade işlemi yapma yetkisi var. Bunun da siyasi olmaması, iade sürecinin yolunu daha da çok açıyor.

Anne Eylem Tok'ta durum daha da kolay. Eylem Tok kendi vatandaşları olmadığı için iade sürecinin önü daha da çok açık.

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