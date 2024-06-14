Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! İade edilecekler mi? Tüm detaylar A Haber’de

Uluslararası Hukuk Uzmanı Filiz Değer'in açıklamalarında yer alan satır başları:

İşlediği suçun iade açısından siyasi olmaması önemli. 1980 yılında Amerika ve Türkiye arasında suçluların geri iadesi anlaşması var. Bu ikili bir anlaşma. Bu ikili anlaşma dolayısıyla suçluların geri iadesi talep edilebiliyor.

Ancak bu talebin karşılanma zorunluluğu ile alakalı olarak ABD kendi vatandaşını teslim etmeyebilir. Anlaşmanın dördüncü maddesine göre ise taraflar kendi vatandaşlarını iade etmek zorunda değiller. Çünkü kanuna göre iade gerçekleşmezse 'ABD bunu neden iade etmiyor' diyemeyeceğiz.