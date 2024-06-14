15 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kendi köpekleri küçük kızı hastanelik etti! İmdadına yunus polisleri yetişti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.06.2024 22:48
ABONE OL
Kendi köpekleri küçük kızı hastanelik etti! İmdadına yunus polisleri yetişti

Samsun'da kendilerine ait köpekle bahçelerinde fotoğraf çektirmek isteyen küçük kız saldırıya uğradı. Kafasını köpek ısıran 3 yaşındaki çocuğun ailesi yoğun trafik nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken imdatlarına Yunus polisleri yetişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör