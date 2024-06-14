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Bitlis'te 26 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 14:12
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Bitlis’te 26 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin bagajındaki valizde ve stepne yerine bırakılan çantada 26 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu, 40 bin lira ve 1,5 milyon liralık çek ele geçirildi.

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