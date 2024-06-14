Aksaray’da feci olay! Zihinsel engelli kız yangın sonucu hayatını kaybetti...

Aksaray'ın Eskil ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli Merve Dağlı (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

OTURMA ODASINDA YANGIN ÇIKTI

Olay, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Güneşli köyünde meydana geldi. Abdurrahman ve Hatice Dağlı çifti, evlerinin yakındaki ağıldaki küçükbaşların süt sağımı için evden ayrıldı. Kızları Merve Dağlı, evde yalnız olduğu sırada oturma odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi.