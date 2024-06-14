Aksaray'da feci olay! Zihinsel engelli kız yangın sonucu hayatını kaybetti...
Aksaray'ın Eskil ilçesindeki evin oturma odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangından etkilenen zihinsel engelli Merve Dağlı (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşte detaylar...
Aksaray'ın Eskil ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli Merve Dağlı (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
OTURMA ODASINDA YANGIN ÇIKTI
Olay, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Güneşli köyünde meydana geldi. Abdurrahman ve Hatice Dağlı çifti, evlerinin yakındaki ağıldaki küçükbaşların süt sağımı için evden ayrıldı. Kızları Merve Dağlı, evde yalnız olduğu sırada oturma odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi.
BAYGIN HALDE BULUNDU
Köylüler, kilitli olan kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Merve Dağlı'yı banyoda baygın halde buldu. Dumandan zehirlendiği belirlenen Merve, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Dağlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
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