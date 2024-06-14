Ağrı Dağı’nda tırmanan İranlı dağcı dönüş yolunda öldü! 4300 metrede çalışma başlatıldı

4300 METREDE ÇALIŞMA

4 bin 300 metreye kadar sürüklenen dağcı, hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, cenazeyi almak için çalışma başlattı. Cenazenin jandarma helikopteri ile dağdan indirilmesi bekleniyor.

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