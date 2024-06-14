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Ağrı Dağı'nda tırmanan İranlı dağcı dönüş yolunda öldü! 4300 metrede çalışma başlatıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 15:34
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Ağrı Dağı’nda tırmanan İranlı dağcı dönüş yolunda öldü! 4300 metrede çalışma başlatıldı

Ağrı Dağı'na tırmandıktan sonra dönüş yoluna geçen İranlı 3 dağcıdan Ekber Helil isimli kişi düşerek hayatını kaybetti. Ekipler 4 bin 300 metrede bulunan cenazenin alınması için çalışma başlattı.

Ağrı Dağı'nda zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan Ekber Helil (47), düşerek hayatını kaybetti. 4 bin 300 metredeki cenazenin alınması için ekipler çalışma başlattı.

İran'dan Ağrı'ya gelen 3 dağcı, 3 gün önce Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı.

DÖNÜŞ YOLUNDA DÜŞTÜ
5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, daha sonra dönüşe geçti. 4 bin 600 metreye inildiğinde, dağcılardan Ekber Helil, iddiaya göre kayarak düştü.

4300 METREDE ÇALIŞMA
4 bin 300 metreye kadar sürüklenen dağcı, hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, cenazeyi almak için çalışma başlattı. Cenazenin jandarma helikopteri ile dağdan indirilmesi bekleniyor.

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