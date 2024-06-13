Taciz davasının da böylesi! Yeni eşten eski eşe büyük şok! Çıplak görüntüleri yayıldı

Büyük bir mağduriyetin ortasında kalan Ayşe Ö., irtibata geçtiği Canan M.'nin bu kez ağır hakaret ve tehditlerine hakaretlerine maruz kaldı.

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan Ayşe Ö. soluğu savcılıkta aldı. Ayşe Ö., savcılığa sunduğu dilekçesinde, "Sen ne kadar yüzsüz arsız bir kadınsın. Beni delirtme. Seni İstanbul'a tanıtırım.