Taciz davasının da böylesi! Yeni eşten eski eşe büyük şok! Çıplak görüntüleri yayıldı
İstanbul'da Ayşe Ö., kendisini aldattığı gerekçesiyle 2022'de kocası Cüneyt M.'den boşandı. Boşanmanın ardından Cüneyt M., Canan M. ile evlendi. Bu evlilik nedeniyle Ayşe Ö. ile Cüneyt M. arasında tartışmalar yaşandı. Atışmalara yeni eş Canan M. de dahil oldu. Canan M. geçen eylülde, Ayşe Ö.'nün evliyken kocasına yolladığı özel fotoğraflarını Ayşe Ö.'nün arkadaşlarına gönderdi.
Büyük bir mağduriyetin ortasında kalan Ayşe Ö., irtibata geçtiği Canan M.'nin bu kez ağır hakaret ve tehditlerine hakaretlerine maruz kaldı.
Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan Ayşe Ö. soluğu savcılıkta aldı. Ayşe Ö., savcılığa sunduğu dilekçesinde, "Sen ne kadar yüzsüz arsız bir kadınsın. Beni delirtme. Seni İstanbul'a tanıtırım.
Çirkin domuz. Kendisini evli adamlara s..ren kadın, çevrene rezil ederim" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Sabah'ın haberine göre; İfadesi alınan Canan M., kimseye fotoğraf atmadığını söz konusu mesajları ise eşinin attığını öne sürerek suçlamaları reddetti.
Savcılık, fotoğrafları Canan M.'nin gönderdiğini belirledi. Canan M., hakkında, 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Şüpheli kadın, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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