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Muğla'da acı olay! Kask takmayan genç hayatını kaybetti

Giriş: 13.06.2024 08:41
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Muğla’da acı olay! Kask takmayan genç hayatını kaybetti

Muğla Marmaris'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında kask takmadığı belirlenen 24 yaşındaki motor sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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