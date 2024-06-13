Şanlıurfa'da feci kaza! Önce çarpıştılar ardından şarampole uçtular: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da bir kamyonetle minibüs çarpıştı. Sabah saatlerinde yaşanan kazada çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrilirken, 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa'da, kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada Mehmet Varol (34) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. İhsan Kaya yönetimindeki 06 ACL 950 plakalı kapalı minibüs ile Mehmet Cemal Bayar'ın kullandığı 63 EG 801 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen araçları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde minibüste bulunan Mehmet Varol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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