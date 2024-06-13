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Çanakkale'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 11:45 Güncelleme: 13.06.2024 11:49
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Çanakkale’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 11.27'de yaşanan depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 11.27'de yaşanan depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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