Köpek lobisinden mahalle muhtarına planlı saldırı! Kuduz vakasını önlediği için yapmadığını bırakmadılar

"HAYVANIN KUDUZ OLMASINI BİZ Mİ İSTEDİK"

Muhtarlığa saldıran kişileri de tanıdığını söyleyen Kaya, "Mahalle sakinim zaten kuduz vakası çıktıktan sonra da muhtarlığımıza geldiler. Burada sağlık ekipleri ilgilendi, sağ olsun halen de ilgileniyorlar. Sonra da diyorlar ki köpek kuduz değil. İl Tarım Müdürlüğünün yayımladığı raporlar da var. Bu hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik. İnsan böyle bir şey ister mi. Bu asli görevlerimden biri. Ben burada vatandaşın taleplerini yetkili birimlere bildirmekle görevliyim. Ben bunu bildirmesem, bildirdik, daha sonra bir linç kampanyası yaptılar. Dediğim gibi biz onları kınıyoruz. Haklarında zaten şikayetçi oldum. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Sonuçta burası bir devlet kurumu, bu insanlar bu gücü nereden alıyor. Muhtarlığı basacak kadar bu gücü nereden alıyorlar. Köpeğin ısırdığı vatandaş evde tedavi görüyor" dedi.