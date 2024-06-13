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Küçükçekmece'de silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 13.06.2024 00:53 Güncelleme: 13.06.2024 00:54
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Küçükçekmece’de silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

Küçükçekmece'de akşam saatlerinde husumetli iki grup karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan bir grup bir süre sonra araçla geri dönerek husumetli olduğu gruba ateş açtı. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Söğütlüçeşme Mahallesi Başkumandan Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde karşılaşan ve husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

ARAÇLA SİLAH SALDIRIDA 2 YARALI

Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan gruplardan biri, bir süre sonra plakasız araçla geri dönerek karşı tarafa silahla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, mermi isabet eden çevredeki bazı bina ve dükkanların camları kırıldı.

30'A YAKIN BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

30'a yakın boş kovan bulunan olay yerinde incelemelerini sürdüren polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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