Küçükçekmece’de silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

ARAÇLA SİLAH SALDIRIDA 2 YARALI

Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan gruplardan biri, bir süre sonra plakasız araçla geri dönerek karşı tarafa silahla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, mermi isabet eden çevredeki bazı bina ve dükkanların camları kırıldı.