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YKS'de yapay zekalı kopyada yeni görüntüler! Okuldaki güvenlik kamerası ile o anlar ortaya çıktı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 12.06.2024 23:56 Güncelleme: 13.06.2024 00:11
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YKS’de yapay zekalı kopyada yeni görüntüler! Okuldaki güvenlik kamerası ile o anlar ortaya çıktı

Isparta'da YKS sınavına kurulu düzenek ile soruları yapay zekaya çözdürmek isteyen şahıs kıskıvrak yakalandı.Akıllara durgunluk veren kopya düzeneğini hazırlayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İşte o şahsın sınava girdiği okul koridorlarındaki görüntüleri ortaya çıktı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS'nin TYT oturumunda M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi.

Salondan çıkarılan M.E.E.'nin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının içerisinde elektronik bir düzenek olduğu tespit edildi.

Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği belirlendi.

Yapılan araştırmada M.E.E'ye A.B. isimli şahsın yardım ettiği tespit edildi. M.E.E. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Isparta Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 2. sınıf öğrencisi M.E.E' nin, sınavın yapılacağı okula geldikten sonra sınıfını kontrol ederek tuvalete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısın bir süre sonra tuvaletten çıkarak tekrar tuvalete girdiği, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edilerek yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.

Emniyet ekiplerine haber verilmesinin ardından M.E.E'nin gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzerine emniyete götürüldüğü an okul güvenlik kameralarına yansıdı.

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