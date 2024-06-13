Kırklareli’de binalar alevlere teslim! Yangında mahalleli sokağa döküldü

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Ekiplerin müdahalesi ile iki apartmanın çatılarındaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 28 dairenin bulunduğu iki binada dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Vize Devlet Hastanesine götürüldü. Yangına müdahale ederken yaralanan bir itafiye eri de tedavi için Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.