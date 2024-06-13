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Kırklareli'de binalar alevlere teslim! Yangında mahalleli sokağa döküldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 13.06.2024 01:08 Güncelleme: 13.06.2024 01:10
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Kırklareli’de binalar alevlere teslim! Yangında mahalleli sokağa döküldü

Kırklareli'de bir apartmanın üst katında yangın çıkması sonucu alevler çatıya ve diğer binalara da sıçrayınca panik dolu anlar yaşandı. Mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü yangında Vize Belediye Başkanı sosyal medya üzerinden ekiplerin yetersiz kaldığını belirterek çevre il ve ilçelerden itfaiye desteği istedi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile iki apartmanın çatılarındaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde bir apartmanın üst katında çıkan yangın, önce binanın çatısına oradan da diğer binalara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sokakta bulunan binalara da sıçrayınca mahalleli sokağa döküldü.

Vize Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yetersiz olması sebebiyle Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale için olay yerine gitti.

BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile ekiplerin yetersiz kaldığını belirten Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, çevre il ve ilçelerden itfaiye desteği istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Ekiplerin müdahalesi ile iki apartmanın çatılarındaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 28 dairenin bulunduğu iki binada dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Vize Devlet Hastanesine götürüldü. Yangına müdahale ederken yaralanan bir itafiye eri de tedavi için Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

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