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İzmir'de sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 13.06.2024 06:17
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İzmir’de sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat kazısında altın bulduklarını söyleyerek bir kişiyi 215 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

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