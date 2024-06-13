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Kırklareli'deki yangın kontrol altına alındı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 06:14
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Kırklareli’deki yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'de çıkan yangında 2 vatandaş dumandan etkilenirken, yangına müdahale eden 1 itfaiye eri ise ayağından yaralandı.

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