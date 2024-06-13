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Kadıköy'de mahalleliyi ayağa kaldıran olay!

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 06:13
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Kadıköy’de mahalleliyi ayağa kaldıran olay!

Kadıköy'de kaldırımdaki dubaları aşan otomobil apartmanın girişindeki doğal gaz kutusuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Daha önce de benzeri kazaların yaşandığını ifade eden apartman sakinleri, duruma tepki göstererek önlem alınmasını istedi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HYF 569 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımdaki dubaları kırarak bir apartmanın doğal gaz kutusuna çarptı. Kazada otomobil içerisindeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusunda hasar oluşması nedeniyle olay yerine İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de olası gaz kaçağına karşı doğal gaz kutusuna müdahale etti. Yaralılar ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi.

"BURADA SÜREKLİ BENZERİ KAZALAR YAŞANIYOR"

Apartmanın yöneticisi Halit Sertkaya, "Burada sürekli olarak benzeri kazalarla karşı karşıya kalıyoruz. En son geçen sene yine benzer şekilde bir kazaya maruz kaldık. Tesadüf ölü ve yaralı yok fakat hasarı görüyorsunuz. Yani burada ölü ve yaralı olmaması bir mucize. Yaya kaldırımının üzerinde yürüyen olsaydı mutlaka hayatını kaybederdi. Bu şekilde anlattığım halde fotoğraflarla, maalesef hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyesi hem vilayet makamı maalesef görev ihmal ve kusuru yapmaktadır. Buraya bariyer konulması hususundaki taleplerime resmi olarak verdikleri cevapta, 'Biz yol işareti levhaları koymak suretiyle bu meseleyi halledeceğiz' şeklinde vaatleri vardır ve yazılı olarak cevapları vardır. Fakat bunlar yetersiz kalıyor. Bağdat Caddesi'nde bariyerler kurulmak suretiyle kazalar azaltıldı ama Cemil Topuzlu Caddesi'nde maalesef bu mümkün olmadı, yapmıyorlar. Yapmadıkları için o bariyerler konulmadığı için de ciddi bir mazereti ileri süremiyorlar, kazalar sürekli oluyor" şeklinde konuştu.

"BURADA YARIŞ YAPILIYOR"

Sürekli yaşanan kazalara karşı önlem alınmasını isteyen Halit Sertkaya, "Sürekli şikayet ediliyor, 'Burada yarış yapılıyor' şeklinde. Fakat trafik kontrolü yapan ekipler artık bu işten bizar oldular. Maalesef bu işe mani olamıyorlar. Bunun çaresi nedir. Tabiatıyla vatandaş bunun çaresini eylem yapmak suretiyle artık halletme yoluna gidecek. Başka çare bulamıyoruz" diye konuştu.

"3'NCÜ KEZ BAŞIMIZA GELDİ"

Apartman sakini Hüseyin Kara, "Apartmanımızda 10 tane çocuk var, hepsi 7 yaşından daha küçük. Ya doğal gaz patlaması olsa. Gerek bu apartman gerek yan apartman gerek karşı taraf. Kaç kişinin hayatını kaybedeceğini sizler düşünün. Bu üçüncü kez başımıza geliyor. Defalarca kez uyarılarda bulunulduğu halde hiçbir önlem de alındığını maalesef şu ana kadar görmedik" dedi.

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