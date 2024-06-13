Kadıköy’de mahalleliyi ayağa kaldıran olay!

"BURADA YARIŞ YAPILIYOR"

Sürekli yaşanan kazalara karşı önlem alınmasını isteyen Halit Sertkaya, "Sürekli şikayet ediliyor, 'Burada yarış yapılıyor' şeklinde. Fakat trafik kontrolü yapan ekipler artık bu işten bizar oldular. Maalesef bu işe mani olamıyorlar. Bunun çaresi nedir. Tabiatıyla vatandaş bunun çaresini eylem yapmak suretiyle artık halletme yoluna gidecek. Başka çare bulamıyoruz" diye konuştu.

"3'NCÜ KEZ BAŞIMIZA GELDİ"

Apartman sakini Hüseyin Kara, "Apartmanımızda 10 tane çocuk var, hepsi 7 yaşından daha küçük. Ya doğal gaz patlaması olsa. Gerek bu apartman gerek yan apartman gerek karşı taraf. Kaç kişinin hayatını kaybedeceğini sizler düşünün. Bu üçüncü kez başımıza geliyor. Defalarca kez uyarılarda bulunulduğu halde hiçbir önlem de alındığını maalesef şu ana kadar görmedik" dedi.