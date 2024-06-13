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Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 06:16
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Balıkesir’de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı kurtarılan 2 kişi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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