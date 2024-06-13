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Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 06:10
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Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü

Konya'da elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna dönerken, sürücü araçtan son anda çıkarak kurtuldu. Araç sürücüsünün daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

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