Uyuşturucu baronu İsmail Abdo’nun kuzeni savcı çıktı! Savcı Rahima Ortaç’ın telefonuna el konuldu
Interpol tarafından aranan uyuşturucu çetesi lideri “Çilek” lakaplı İsmail Abdo, Adana'da yakalandı. 20 bin TL kefaretle serbest kalan Abdo’nun İsveç'teki kuzeni Rahima Ortaç savcı çıktı. Savcı Ortaç'ın cep telefonuna el konurken yazışmalar ifşa oldu.
İsveç'teki uyuşturucu mafyasının Türkiye'ye sıçrayan çatışmalarında adı geçen "Çilek" lakaplı İsmal Abdo, geçtiğimiz Mayıs ayında, Adana'da yakalandı. Abdo'nun İsveç'te "Kürt Tilkisi" lakaplı Rawa Majid'in adamları tarafından öldürülen annesinin intikamını almak için Türkiye'de olduğu ortaya çıktı.
AKRABALARINA BİLGİ SIZDIRMIŞ
Hakkında infaz emri verildiği için öldürülme korkusuyla çelik yelekle gezen Abdo, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 20 bin TL kefaletle serbest bırakılırken, İsveç Özel Savcılık Dairesi Başsavcılığı şok bir soruşturmaya imza attı. İsmail Abdo'nun kuzeni olan Eski sosyal demokrat politikacı ve SSU federal yönetim kurulunun eski üyesi olan 33 yaşındaki savcı Rahima Ortaç, akrabalarına bilgi sızdırdığı şüphesiyle gözaltına alındı.
"İSMAİL'İ TUTUKLADIM"
Soruşturma kapsamında Savcı Ortaç'ın odasındaki bilgisayarına ve cep telefonuna el kondu. Yapılan incelemede 3 Temmuz 2023 tarihinde Rahime Ortaç'ın Fars'ta gerçekleşen kundaklama saldırısı ile ilgili gözaltına alınan Muhammed İsmail isimli çete üyesini silah bulundurmaktan önce tutukladığı ardından kundaklama olayından beraat ettirdiği belirlendi. Savcılığın Cabra olarak da bilinen merkezi ceza davası yönetimi sisteminin fotoğrafını çekerek " İsmail'i tutukladım" diyerek bu mesajı akrabalarına gönderdiği ortaya çıktı.
CİNAYET DOSYASINI AKRABALARINA GÖNDERMİŞ
Sabah'ın haberine göre; Rahime Ortaç'ın birkaç gün sonra başka bir akrabasına, Stockholm'ün Alby banliyösünde genç bir adamın vurularak öldürüldüğünü söyleyen ve bunu doğrulayan bir kısa mesaj gönderdiği ve ayrıca cinayetle ilgili detaylı bilgi verdiği soruşturma dosyasına girdi.
ERİŞİM İZNİ VERİLMİŞ
Soruşturmayı yürüten Özel Savcılık Dairesi Başsavcısı Lars Morand, Ortaç'ın suçlarının hafif olmadığını belirterek, "Savcı Rahime Ortaç'ın kuzeni İsmail Abdo ile ilgili tüm davalara erişim izni vardı. Rahima Ortaç'ın devam eden cezai soruşturmalarla ilgili bilgileri akrabalarına sızdırması, kuzeninin ismi İsmail Abdo olduğundan dolayı ekstra hassastır. "Çilek" olarak da bilinen İsmail Abdo, Foxtrot ağının lideri "Kürt tilkisi" Rawa Majid'in bir zamanlar en yakın adamıydı" dedi.
DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA GEÇİRMİŞTİ
Ortaç'ın geçen yıl Abdo'yla ilişkisi fark edilince, sızdırma şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı. Cep telefonuna el konulan evde yapılan aramada ise yasa dışı konuşmalar ortaya çıkmıştı.
NE OLMUŞTU?
İsmail Abdo, Iraklı bir Kürt olan İsveç vatandaşı "Kürt Tilkisi" lakaplı Rawa Majid ile birlikte hareket ediyordu. İki çete lideri, Upssala kentinde kurdukları suç örgütüyle İsveç'teki uyuşturucu pazarının büyük bir kısmını rakiplerine dehşet saçarak ele geçirdi.
2020 yılında, İsveç polisinin uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla düzenlediği operasyonda çete lideri Rawa Majid kaçmayı başardı. Bu operasyonun ardından Rawa Majid ile İsmail Abdo'nun araları açıldı. Majid hakkında kırmız bülten ile yakalama kararının çıkmasının ardından İsmail Abdo ile uyuşturucu pazarının ele geçirilmesiyle ilgili kanlı bir savaş başladı. İki grup arasında Stockholm başta olmak üzere İstanbul'da ve çevresinde onlarca silahlı çatışma ve bombalı saldırı gerçekleşti.
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