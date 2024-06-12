Uyuşturucu baronu İsmail Abdo’nun kuzeni savcı çıktı! Savcı Rahima Ortaç’ın telefonuna el konuldu

ERİŞİM İZNİ VERİLMİŞ

Soruşturmayı yürüten Özel Savcılık Dairesi Başsavcısı Lars Morand, Ortaç'ın suçlarının hafif olmadığını belirterek, "Savcı Rahime Ortaç'ın kuzeni İsmail Abdo ile ilgili tüm davalara erişim izni vardı. Rahima Ortaç'ın devam eden cezai soruşturmalarla ilgili bilgileri akrabalarına sızdırması, kuzeninin ismi İsmail Abdo olduğundan dolayı ekstra hassastır. "Çilek" olarak da bilinen İsmail Abdo, Foxtrot ağının lideri "Kürt tilkisi" Rawa Majid'in bir zamanlar en yakın adamıydı" dedi.