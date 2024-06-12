Tiyatro sanatçısı Demet Ersoy otelin terasından düşürek öldü

Olay, saat 05.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi Ilgın Sokak'taki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin 2'nci katındaki terasta arkadaşları V.A.G. ve E.C.O. ile içki içen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy, dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.