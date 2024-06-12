13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da 31 suçtan aranan şüpheliyi jandarma yakaladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 12.06.2024 23:43
ABONE OL
Bursa’da 31 suçtan aranan şüpheliyi jandarma yakaladı

Son dakika yaşam haberleri... Bursa’nın İznik ilçesinde 31 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör