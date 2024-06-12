12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Edirne'de 20 dönümlük buğday ekili alan yandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 12.06.2024 14:32
ABONE OL
Edirne’de 20 dönümlük buğday ekili alan yandı

Edirne'de bir tarlada çıkan yangında 20 dönüm hasat edilmemiş buğday yandı. Alevlerin sıçradığı 10 dönüm anız alanı da yangından etkilendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör