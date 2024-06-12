Diyarbakır’da 5 saatte söndürülen örtü yangınında 150 hektar alan zarar gördü

Ergani ilçesi kırsal Değirmendere ve Ortaağaç mahalleleri arasındaki alanda, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, ihbarla bölgeye 3 itfaiye aracı ve 7 personel, 2 Orman İşletme Müdürlüğü aracı ve 8 personeli sevk edildi.