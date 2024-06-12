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Diyarbakır'da 5 saatte söndürülen örtü yangınında 150 hektar alan zarar gördü

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 12.06.2024 19:05
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Diyarbakır’da 5 saatte söndürülen örtü yangınında 150 hektar alan zarar gördü

Diyarbakır'da Ergani ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 150 hektar alan zarar gördü.

Ergani ilçesi kırsal Değirmendere ve Ortaağaç mahalleleri arasındaki alanda, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, ihbarla bölgeye 3 itfaiye aracı ve 7 personel, 2 Orman İşletme Müdürlüğü aracı ve 8 personeli sevk edildi.

Ergani Belediyesi de iş makineleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 150 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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