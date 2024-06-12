Son dakika | TEM Otoyolu’nda feci kaza

SÜRÜCÜ DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Kaza sonrası TEM otoyolunda can pazarı yaşandı. KGM çalışanı kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu yaralı olarak çıkarıp hastaneye sevk etti. Bölgede kaza nedeniyle trafik her iki şeritte de durma noktasına gelirken araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



