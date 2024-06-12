Son dakika | TEM Otoyolu'nda feci kaza
Büyükçekmece TEM otoyolunda kontrolden çıkan ip yüklü kamyon, bariyerleri aşarak karşı yönde bayram öncesi temizlik çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü araç içinde sıkışırken, itfaiye tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı ekipler bayram öncesi refüj temizliği gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Bu sırada ip yüklü 41 LL 866 plakalı kamyon sürücüsü Ankara istikametinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. İp yüklü kamyon ilk önce bariyerleri aştı ardından karayolları kamyonuna çarptı.
SÜRÜCÜ DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEDİ
Kaza sonrası TEM otoyolunda can pazarı yaşandı. KGM çalışanı kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu yaralı olarak çıkarıp hastaneye sevk etti. Bölgede kaza nedeniyle trafik her iki şeritte de durma noktasına gelirken araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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