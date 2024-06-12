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Sivas'ta feci kaza! 2 çocuk öldü, 4 kişi ağır yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Sivas’ta feci kaza! 2 çocuk öldü, 4 kişi ağır yaralandı

Son dakika haberine göre Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

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