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Okul yolunda tehlikeli araç kullanan sürücü cezasız kalmadı!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Okul yolunda tehlikeli araç kullanan sürücü cezasız kalmadı!

Kastamonu'da okul yolunda tehlikeli otomobil kullandığı tespit edilen sürücüye 7 bin 945 lira idari para cezası uygulandı.

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