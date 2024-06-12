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Çocukların kavgasına büyükler karışınca kan aktı! 2 yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Çocukların kavgasına büyükler karışınca kan aktı! 2 yaralı var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çocukların kavgasına aileler de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

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