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İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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İzmir’de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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