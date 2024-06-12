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Kur'an Kursu'nda öğrencilere tokat atan imam açığa alındı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 15:32
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Kur’an Kursu’nda öğrencilere tokat atan imam açığa alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda geçen yıl 2 öğrenciye tokat atan imam İ.İ., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açığa alındı. Olayla ilgili idari soruşturma sürerken, imam İ.İ. "Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım" dedi.

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