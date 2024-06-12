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Eminönü'nde bayram öncesi beklenen yoğunluk oluşmadı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 16:52
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Eminönü’nde bayram öncesi beklenen yoğunluk oluşmadı

İstanbul'da, bayram alışverişinin merkezi olarak bilinen Eminönü'nde bu yıl beklenen yoğunluk oluşmadı. Beklediği kalabalığı bulamayan esnaf, aşırı sıcaklar nedeniyle müşteri gelmediğini söylerken vatandaşlar ise pahalılıktan şikayet etti.

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