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Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Adana’da Mobilyacılar Sitesi’ndeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

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