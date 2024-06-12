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Isparta'da gece kulübünde yangın

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Isparta’da gece kulübünde yangın

Son dakika haberine göre Isparta'da bir gece külübünde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

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