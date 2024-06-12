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3 bin metre rakımdaki göl sıcaktan kaçanları serinletti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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3 bin metre rakımdaki göl sıcaktan kaçanları serinletti

Sıcak havanın etkili olduğu Erzincan'da Munzur Dağlarına çıkan gurbetçiler 3 bin rakımda bulunan Yedigöller de serinlediler. Sıcak havadan kaçıp Munzur Dağında bulunan Yedigöller de soğuk suya girerek serinleyen gurbetçiler o anların keyfini çıkardı.

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