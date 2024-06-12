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Hastanenin yangın tüplerini çalan sanığa 10 yıl hapis cezası

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Hastanenin yangın tüplerini çalan sanığa 10 yıl hapis cezası

Adana'da hastane otoparkından 11 yangın tüpünü çaldığı iddia edilen sanık hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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