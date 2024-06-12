En yaşlı ve en küçük Türk hacı adayları bir araya geldi

Türk hacı adaylarının en yaşlıları 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ ve en küçüğü 3 aylık bebek Baybars Demir Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir araya geldi.

Hacı adaylarına hediye takdim eden Erbaş, "2024 Haccının en küçük ve en yaşlı hacılarını buluşturduk. Her yıl bunu yapıyoruz." dedi.