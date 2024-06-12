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Ateşli hastalığa neden olan sivrisinek türü Avrupa'da yayılıyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Ateşli hastalığa neden olan sivrisinek türü Avrupa’da yayılıyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), iklim değişikliği nedeniyle Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) olarak bilinen ve ateşli hastalıklara neden olan sivrisinek türünün kuzey, doğu ve batı Avrupa'da yayılmaya başladığını duyurdu.

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