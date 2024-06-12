12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Gece kulübünde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
ABONE OL
Gece kulübünde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Isparta'da gece saatlerinde bir gece kulübünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör