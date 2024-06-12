Eskişehir'de 'Kocaoğlan' isimli keçi büyüklüğü ile görenleri şaşırtıyor
Eskişehir'de ayağa kalkınca 3 metre boya ulaşan 'Kocaoğlan' isimli keçi pazardaki büyükbaş kurbanlıklara rakip oldu.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında da hareketlilik başladı. Vatandaşların kurbanlıklarını almak için pazar yolunu tutarken, 12 bin liradan 40 bin liraya kadar küçükbaş kurbanlık bulmak mümkün. Özellikle küçükbaş kurbanlık almak için gelen vatandaşları 'Kocaoğlan' isimli keçi şaşırtıyor.
Adeta büyükbaş kurbanlık boyunda olan Karaoğlan, ayağa kalktığından yaklaşık 3 metreye kadar ulaşıyor. Normal şartlarda ise bir insan boyuna yakın olan keçiyi görenler şaşırıyor. Sahibi tarafından Antalya'dan getirilerek, 3 yıldır bakılan keçi 35 bin liraya alıcısı bekliyor.
Canlı olarak 150 kilogram gelen Karaoğlan, pazarın gözdesi durumunda. Keçisine yoğun ilginin olduğunu anlatan Ercan Özel, "3 yıldır kendi hayvanımız. Pazara satmaya getirdik. Canlı hali 150 kilograma yakın. Antalya'ya özgü olan bir hayvan. Başka bir yerde de yetişmiyor. Görenler dana diyor. Biz buna 35 bin lira istiyoruz. Talep var 30 bin lira veriyorlar. Yükseldiği zaman 3 metre vardır" dedi.
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