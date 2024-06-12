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Biraz serinleme zamanı! İstanbullulara müjde sağanak geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
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Biraz serinleme zamanı! İstanbullulara müjde sağanak geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Yurt genelinde hava sıcaklıkları her geçen gün artarken vatandaşlar sıcaktan ciddi şekilde bunaldı. Sıcaklıklar bazı illerde 44 dereceyi görürken çocuklar denizin keyfini çıkardı. Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcaklıkların düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR SÜRECEK

Hava sıcaklığının artışını sürdürerek yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAHİLLERE AKIN

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalanlar denizde serinlemeye çalışırken bazıları gölgelik alanlarda korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ölçümlerine göre, kentteki sıcaklık artarken yüksek nem İstanbulluları bunaltıyor. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar, sahillerde denize girip serinlemeye çalışırken bazıları da ağaçların altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Sarayburnu, Ahırkapı ile Çatladıkapı sahilinde bazı vatandaşlar kayalık alanlarda güneşlendi, denize girdi. Sahil yolunda yürüyüş yapan vatandaşlar sıcaklık ve nemden dolayı zor anlar yaşadı. Caddebostan ve Salacak sahillerinde de serinlemek isteyen bazı vatandaşlar denize girerek serinledi.

44 DERECEYİ GÖRECEK

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üstünde seyredecek. Önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredecek olmasından dolayı, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü uyarıda bulundu. Uyarıda, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında gerekmedikçe dışarda bulunmamaları gerektiği belirtildi.

AREFE GÜNÜ SAĞANAK VURACAK

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmin raporları güncellenirken arefe günü olan Cumartesi günü başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağışın etkili olacağı görüldü.

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

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