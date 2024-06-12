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Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

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