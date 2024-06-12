Ankara’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: Anne-kız öldü 2 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durkız Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü Murat Özüdoğru ile otomobildeki eşi ve 1 çocuğu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Filiz Akbaş Özüdoğru da kaldırıldığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Baba ile çocuğu tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.