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Ankara'da korkunç kaza! Otomobil takla attı: Anne-kız öldü 2 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Ankara’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: Anne-kız öldü 2 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada anne Durkız Akbaş ile kızı Filiz Akbaş Özüdoğru yaşamını yitirdi. Kazada, Filiz Akbaş Özüdoğru'nun eşi sürücü Murat Özüdoğru ile 1 çocukları yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam Akdoğan köyü mevkisinde meydana geldi.

Ankara'dan Kızılcahamam istikametine ilerleyen Murat Özüdoğru yönetimindeki 06 CYE 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmei sonucu takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durkız Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü Murat Özüdoğru ile otomobildeki eşi ve 1 çocuğu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Filiz Akbaş Özüdoğru da kaldırıldığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Baba ile çocuğu tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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