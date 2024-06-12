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Konya'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 12.06.2024 23:16 Güncelleme: 12.06.2024 23:20
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Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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