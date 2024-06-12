Otomobil önce TIR'a sonra yön tabelasının direğine çarptı: 4 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki TIR’a, ardından da yöne tabelasının direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Körfez Mahallesi, D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi.
E.C. (42) yönetimindeki 35 KAY 97 plakalı otomobil, bağlantı yolundan D-100'e geçiş yapacağı sırada aynı istikamette seyir halinde olan S.T. yönetimindeki 67 ADM 857 çekici plakalı TIR'a, ardından da savrularak yön tabelasının direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı sürücü E.C. ile otomobildeki yolcular Y.A. (44), A.A. (24) ve S.N.K.'yı (17) çevredeki hastanelere kaldırdı.
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