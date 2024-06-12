Otomobil önce TIR’a sonra yön tabelasının direğine çarptı: 4 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı sürücü E.C. ile otomobildeki yolcular Y.A. (44), A.A. (24) ve S.N.K.'yı (17) çevredeki hastanelere kaldırdı.