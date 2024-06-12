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Denizli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Denizli’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

Denizli'de mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlara girişler kısıtlanarak ateş yakmak yasaklandı.

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