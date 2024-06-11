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Türk Hava Yolları'ndan Kurban Bayramı için 90 ek sefer

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Türk Hava Yolları’ndan Kurban Bayramı için 90 ek sefer

Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı'nı da kapsayan 13-23 Haziran tarihleri arasında başta Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olmak üzere birçok noktaya 90 ek sefer planlandığını açıkladı.

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