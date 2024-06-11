Memduh Paşa Yalısı’nda 130 milyonluk soygun | A Haber detaylara ulaştı: Gözaltılar var

Son dakika haberi.... İstanbul'daki yalı soygununa ilişkin kritik gelişme. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soygunla ilişkili 5-6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İSTANBUL'DA HOLLYWOOD FİLMLERİNİ ARATMAYAN SOYGUN! YALIDAN ÇUVAL ÇUVAL DÖVİZ ÇALDILAR! 130 MİLYONLUK VURGUN

İstanbul Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda Hollywood filmlerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi tarafından yapılan planla birlikte yalıya giren 4 suç ortağı, yaklaşık 130 milyon TL değerinde döviz çalıp kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı. Çuval çuval soygun sonrası ekipler hırsızların peşine düştü.

Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı. Film gibi soygun sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, hırsızları peşine düştü.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı. Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.